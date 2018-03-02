أمريكا تستعد لعواصف وفيضانات تضرب شمال شرق البلاد

© Sputnik. Oleg Smeretshinskiy مقتل أربعة وانقطاع الكهرباء جراء عواصف في ولايات أمريكية

ذكرت "رويترز"، اليوم الجمعة 2 مارس / آذار، أن المتاجر أغلقت أبوابها بأكياس الرمل، بينما طالب المسؤولون سكان المنازل المطلة على الشواطئ بالاستعداد للإجلاء مع اقتراب العاصفة ، التي تهدد بإغراق السواحل من مين إلى نورث كارولاينا.

وقالت الحكومة إن الأمطار الغزيرة وذروة المد وارتفاع منسوب الماء نتيجة للرياح المصاحبة للعاصفة قد يؤدي إلى تدفق المياه إلى الشوارع في المناطق الساحلية في بوسطن، وعلى طول الساحل الشمالي الشرقي، مشيرة إلى أن سرعة الرياح قد تصل إلى 120 كم في الساعة، وأنها ربما تتسبب في انقطاع التيار الكهربائي في مناطق واسعة.

ولفتت "رويترز" إلى تحذيرات حاكم ولاية ماساتشوستس، تشارلي بيكر، أمس الخميس، التي طالب فيها بأخذ تلك التحذيرات على محمل الجد، والاستعداد للتعرض لفيضانات تشبه تلك التي تعرض لها الساحل الشرقي للولاية خلال العاصفة الثلجية في يناير / كانون الثاني الماضي.