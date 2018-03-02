بيسكوف: سوريا حليف لروسيا لكن لا توجد اتفاقية تحالف شاملة معها

وأضاف بيسكوف، أنها "حليفة بلا شك، سوريا حليفتنا، لكن كما تفهمون، من وجهة نظر الالتزامات الدولية تنظم علاقات التحالف في إطار قاعدة تعاقدية".
وردا على سؤال آخر من كان يعني الرئيس الروسي في رسالته السنوية إلى الجمعية الفيدرالية بكلمة "الحلفاء"، قال بيسكوف: "توجد هناك الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي بالإضافة إلى التزامات تحالف أخرى. وهذا واضح بما فيه الكفاية".
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن في رسالته السنوية إلى الجمعية الفيدرالية الروسية أن أيا من حالات استخدام الأسلحة النووية ضد روسيا ذاتها أو حلفائها ستنظر موسكو إليها بصفتها هجوما نوويا ضد بلادنا. وسيكون الرد فوريا ومع كل ما يترتب على ذلك من عواقب.
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