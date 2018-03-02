بيسكوف: سوريا حليف لروسيا لكن لا توجد اتفاقية تحالف شاملة معها

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن سوريا بلد حليف لروسيا، لكن لا توجد اتفاقية تحالف شاملة بينهما.

© Sputnik. Grigoriy Sisoev سيناتور روسي: موسكو تتوقع فرض واشنطن عقوبات ضدها بسبب سوريا ومستعدة لذلك

موسكو — سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا ستدافع عن سوريا في حال تعرضها لهجوم نووي: "على حد علمي، لا توجد بين روسيا وسوريا وثيقة شاملة حول علاقات التحالف".

وأضاف بيسكوف، أنها "حليفة بلا شك، سوريا حليفتنا، لكن كما تفهمون، من وجهة نظر الالتزامات الدولية تنظم علاقات التحالف في إطار قاعدة تعاقدية".

وردا على سؤال آخر من كان يعني الرئيس الروسي في رسالته السنوية إلى الجمعية الفيدرالية بكلمة "الحلفاء"، قال بيسكوف: "توجد هناك الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي بالإضافة إلى التزامات تحالف أخرى. وهذا واضح بما فيه الكفاية".

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن في رسالته السنوية إلى الجمعية الفيدرالية الروسية أن أيا من حالات استخدام الأسلحة النووية ضد روسيا ذاتها أو حلفائها ستنظر موسكو إليها بصفتها هجوما نوويا ضد بلادنا. وسيكون الرد فوريا ومع كل ما يترتب على ذلك من عواقب.