مقتل شخصين في إطلاق نار بجامعة ميشيغان الأمريكية

قالت جامعة ميشيغان على حسابها الرسمي بموقع تويتر إنه توجد تقارير عن إطلاق نيران بحرم الجامعة اليوم الجمعة 2 مارس/ آذار.

واشنطن —سبوتنيك. وقالت وسائل إعلام محلية إن إطلاق النيران كان في حرم الجامعة.

CMU police confirm two individuals were fatally shot at Campbell Hall on campus this morning. The deceased are not students and police believe the situation started from a domestic situation. There are no additional injuries; suspect is still at large: https://t.co/AxvPn3N0s0 — Central Michigan U. (@CMUniversity) March 2, 2018

ويشتبه في أن يكون مطلق النيران شاب مسلح أسود عمره 19 عاما، وقتل شخصان جراء إطلاق النيران، ولم يتم القبض على المشتبه به حتى الآن.

وحاصرت قوات الأمن مبنى الجامعة، وأخلت الطلاب والأساتذة من الحرم.

There has been a report of shots fired at Campbell Hall on campus. Suspect is still at large, police advise all to take shelter. If you see something suspicious, call 911. — Central Michigan U. (@CMUniversity) March 2, 2018

وتتعرض المدارس والجامعات في الولايات المتحدة إلى إطلاق نيران من قبل مسلحين، حيث يكفل الدستور الأمريكي للمواطنين حمل السلاح.

وقبل أسبوعين أعاد حادث إطلاق النار داخل مدرسة بولاية فلوريدا الأمريكية الحديث مجددا عن حق امتلاك الأسلحة في الولايات المتحدة الأمريكية، وخرجت مظاهرات في واشنطن تنديدا بالحادث، مطالبين بتشديد الرقابة على حمل الأسلحة الشخصية.