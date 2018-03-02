الرسوم الأمريكية على واردات الصلب تلحق أضرارا بروسيا أقل من الاتحاد الأوروبي والصين

أعلن أركادي دفوركوفيتش، نائب رئيس الوزراء الروسي، اليوم الجمعة، أن فرض الولايات المتحدة رسوم استيراد باهظة على الصلب والألمنيوم قد يلحق أضراراً بروسيا لكن أقل بكثير من الصين والاتحاد الأوروبي.

تولياتي- سبوتنيك . وقال دفوركوفيتش، للصحفيين: "على كل حال، إنه ضرر بالنسبة لنا، لكنه أقل من الضرر لدول أخرى. أقل من الصين، أقل من الاتحاد الأوروبي. مع ذلك هناك ضرر معين، لذلك سننظر كيف يمكننا أن نرد".

هذا وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الخميس، أن الولايات المتحدة ستفرض رسوم استيراد بحجم 25 بالمئة على الصلب و10 بالمئة على الألمنيوم. وفقاً له، تدخل الرسوم لمدة طويلة. وأعربت كل من اللجنة الأوروبية، كندا والصين عن القلق بصدد هذا التصريح.

بدوره، أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في وقت سابق اليوم الجمعة، أن موسكو تشارك قلق العواصم الأوروبية بصدد الرسوم الأمريكية.