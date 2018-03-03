الصين توقف طلبا أمريكيا في الأمم المتحدة بشأن كوريا الشمالية

قال دبلوماسيون، يوم الجمعة، إن الصين أوقفت طلبا من الولايات المتحدة بأن تدرج لجنة بمجلس الأمن الدولي 33 سفينة و27 شركة شحن ورجلا تايوانيا في قائمة سوداء لخرقهم عقوبات دولية على كوريا الشمالية.

© AP Photo/ Evan Vucci أمريكا تعلن أكبر مجموعة عقوبات ضد كوريا الشمالية... وترامب يهدد: المرحلة القادمة مؤسفة جدا للعالم

وقدمت الولايات المتحدة هذا الطلب قبل أسبوع في خطوة تقول إنها"تهدف إلى وقف أنشطة التهريب البحري الكورية الشمالية للحصول على نفط وبيع فحم". ويتزامن ذلك مع فرض الولايات المتحدة أكبر حزمة عقوبات من جانب واحد على كوريا الشمالية معززة الضغط على بيونغ يانغ كي تتخلى عن برامجها النووية والصاروخية.

ولم تعط الصين سببا لوقف الطلب الأمريكي. ويمكن رفع الوقف وغالبا ما يستخدم عندما يكون أحد أعضاء مجلس الأمن يريد مزيدا من المعلومات ولكن أحيانا يمكن أن يؤدي إلى وقف دائم لعملية إدراج أشخاص أو شركات في قائمة سوداء.

وعادة ما تتخذ لجنة عقوبات مجلس الأمن الدولي الخاصة بكوريا الشمالية قراراتها بإجماع الآراء.

وإذا اتفقت اللجة سيتم فرض حظر على دخول الموانئ على الـ 33 سفينة التي اقترحتها الولايات المتحدة والتي من بينها 19 سفينة كورية شمالية. وسيكون لزاما على الدول أيضا إلغاء تسجيل السفن الأخرى غير الكورية الشمالية.

وسيتم فرض تجميد على أصول الشركات الشحن الـ 27 والشخص التايواني أيضا، بحسب"رويترز".