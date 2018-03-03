الصين توقف طلبا أمريكيا في الأمم المتحدة بشأن كوريا الشمالية

ولم تعط الصين سببا لوقف الطلب الأمريكي. ويمكن رفع الوقف وغالبا ما يستخدم عندما يكون أحد أعضاء مجلس الأمن يريد مزيدا من المعلومات ولكن أحيانا يمكن أن يؤدي إلى وقف دائم لعملية إدراج أشخاص أو شركات في قائمة سوداء.
وعادة ما تتخذ لجنة عقوبات مجلس الأمن الدولي الخاصة بكوريا الشمالية قراراتها بإجماع الآراء.
وإذا اتفقت اللجة سيتم فرض حظر على دخول الموانئ على الـ 33 سفينة التي اقترحتها الولايات المتحدة والتي من بينها 19 سفينة كورية شمالية. وسيكون لزاما على الدول أيضا إلغاء تسجيل السفن الأخرى غير الكورية الشمالية.
وسيتم فرض تجميد على أصول الشركات الشحن الـ 27 والشخص التايواني أيضا، بحسب"رويترز".
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