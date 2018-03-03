وفاة ثلاثة استراليين وإصابة آخرين بسبب تفشي بكتريا اللستيريا

ذكرت السلطات الصحية الاسترالية أن ثلاثة أشخاص توفوا وأصيب 12 آخرون بإعياء إثر تفشي بكتريا اللستيريا على مستوى البلاد وهي مرتبطة بفاكهة الشمام الملوث ومن المتوقع ظهور المزيد من الحالات.

وأكدت هيئة الأغذية في ولاية نيو ساوث ويلز في شرق البلاد على موقعها الإلكتروني أن تفشي المرض مرتبط بفاكهة الشمام، من مزارع فى الولاية، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

وتوقفت الشركة المنتجة التي لم يعلن اسمها، عن عملياتها وتقوم بالتحقيق.

وقالت إدارة الصحة في نيو ساوث ويلز فى وقت متأخر من يوم الجمعة إن جميع الضحايا البالغ عددهم 15 شخصا من كبار السن وموجودون في شتى أنحاء استراليا من فكتوريا إلى تسمانيا.

وطمأنت السلطات الصحية الجمهور بأن جميع الشمام الملوث سُحب من رفوف المتاجر.

ومن المتوقع أن تظهر حالات أخرى نظرا لأن الأعراض يمكن أن تستغرق ما يصل إلى ستة أسابيع بعد تناول المنتجات الملوثة ونصحت إدارة الصحة في نيو ساوث ويلز المستهلكين بعرض أنفسهم على طبيب إذا ظهرت عليهم أعراض.