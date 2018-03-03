مظاهرات في أوكرانيا والشرطة تعتقل أكثر من 100 شخصا

بينما أعلنت الشرطة أن عدد الموقوفين وصل إلى أكثر من 100 شخصاً.
هذا وأعلنت وزارة الداخلية الأوكرانية، أن الشرطة أرادت تفتيش خيم المتظاهرين أمام مجلس "الرادا" (البرلمان الأوكراني)، ولكن المتظاهرين قاوموا، بالتصادم مع رجال الشرطة، مما أدى إلى نشوب صراح ووقوع إصابات بين الطرفين.
وأكد مدير قسم الاتصال بوزارة الشؤون الداخلية في أوكرانيا أرتيم شيفتشينكو لقناة 112 أوكرانيا، أن الشرطة انتشرت بالقرب من مبنى "الرادا" وتحقق في العديد من القضايا الجنائية. كما أن الشرطة وجدت قنابل يدوية لدى المتظاهرين.
بينما أعلنت الشرطة في وقت سابق من اليوم أن الشرطة أوقفت نحو 50 شخصاً.
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