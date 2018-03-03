مظاهرات في أوكرانيا والشرطة تعتقل أكثر من 100 شخصا

احتجزت الشرطة الأوكرانية نحو 100 شخصا، صباح اليوم السبت، خلال اشتباكات عنيفة بين الشرطة ومتظاهرين قرب من مبنى "الرادا" كما أصيب ستة متظاهرين وأربعة من رجال الشرطة.

سبوتنيك. وقال رئيس قسم الشرطة في العاصمة الأوكرانية كييف، آندريه كريششينكو، لقناة "112 أوكرانيا": "رداً على أعمال الشغب وحرق الإطارات قامت الشرطة بالتصدي…في الوقت الراهن، هناك معلومات تشير إلى إصابة ستة أشخاص نقلوا لتلقي العلاج، كما أصيب أربعة من أفراد الشرطة. وتم اعتقال 50 شخصا".

بينما أعلنت الشرطة أن عدد الموقوفين وصل إلى أكثر من 100 شخصاً.

هذا وأعلنت وزارة الداخلية الأوكرانية، أن الشرطة أرادت تفتيش خيم المتظاهرين أمام مجلس "الرادا" (البرلمان الأوكراني)، ولكن المتظاهرين قاوموا، بالتصادم مع رجال الشرطة، مما أدى إلى نشوب صراح ووقوع إصابات بين الطرفين.

وأكد مدير قسم الاتصال بوزارة الشؤون الداخلية في أوكرانيا أرتيم شيفتشينكو لقناة 112 أوكرانيا، أن الشرطة انتشرت بالقرب من مبنى "الرادا" وتحقق في العديد من القضايا الجنائية. كما أن الشرطة وجدت قنابل يدوية لدى المتظاهرين.

بينما أعلنت الشرطة في وقت سابق من اليوم أن الشرطة أوقفت نحو 50 شخصاً.