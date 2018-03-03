ترامب محروم من طعامه المفضل منذ أسبوعين

استبدل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منذ نحو أسبوعين، السلطات بطعامه المضل، وذلك بسبب خضوعه لنظام غذائي بإرشادات من الطبيب.

نقلت شبكة "بلومبرغ" الأمريكية عن ثلاثة مصادر مطلعة القول إن الرئيس محروم من تناول وجبته المفضلة، التي هي عبارة عن اثنين من سندويتش البرغر الشهير "بيغ ماك" واثنين من سندويتش "فيليه السمك" ومشروب "ميلك تشيك" بنكهة الشوكولاتة، من سلسة مطاعم "ماكدونالدز".

Donald Trump swaps his beloved burgers for salads and soups in new diet https://t.co/ExmX0Lga9m pic.twitter.com/wycXp5Ydnw — Bloomberg (@business) March 2, 2018

​وذكرت المصادر أن الأطباء نصحوا الرئيس ترامب بضرورة الخضوع لحمية غذائية، لإنقاص الوزن الزائد، وهي تتلخص في "لحوم حمراء أقل وأسماك أكثر".

وعلى الرغم من التزامه بالنظام الغذائي نسبيا، فإن الرئيس تناول قطعة من اللحم المقدد خلال الإفطار في أحد أيام الأسبوع الماضي.