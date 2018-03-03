الخارجية الروسية: بوغدانوف يبحث مع حداد تنفيذ قرار مجلس الأمن بشأن الغوطة

بحث نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، اليوم السبت، مع السفير السوري لدى روسيا، رياض حداد، قرار مجلس الأمن الدولي بشأن الهدنة الإنسانية، واستفزاز الإرهابيين في الغوطة الشرقية.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "خلال اللقاء تم بحث الوضع، وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2401، والإشارة إلى استفزاز الإرهابيين في الغوطة الشرقية وإعاقة إجلاء المرضى والجرحى، فضلا عن إيصال المساعدات الإنسانية".

يذكر أن مجلس الأمن الدولي تبنى بالإجماع مساء السبت الماضي، القرار 2401، الذي يطالب جميع الأطراف بوقف الأعمال العدائية لمدة ثلاثين يوما في جميع أنحاء سوريا، بما فيها الغوطة الشرقية، لتمكين الجهات المعنية والمنظمات الدولية من تقديم المساعدات الإنسانية للسكان المحاصرين في جميع المناطق، واستثنى القرار تنظيمات داعش، وجبهة النصرة، والقاعدة (تنظيمات إرهابية محظورة في روسيا) وغيرهم من الأفراد والتنظيمات المرتبطة بهذه الهياكل الإرهابية.