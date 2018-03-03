العثور على الصندوق الأسود للطائرة الإيرانية التي سقطت قبل أسبوعين

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم السبت، العثور على الصندوق الأسود للطائرة الإيرانية المنكوبة، التي سقطت فوق سلسلة جبال دنا جنوب أصفهان قبل أسبوعين، ما أسفر عن مقتل 66 شخصا كانوا على متنها.

© REUTERS/ Tasnim News Agency إيران تعلق البحث عن ضحايا الطائرة المنكوبة

سبوتنيك. ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن عزيزي فيلي المسؤول بمدينة ياسوج قوله، "قبل دقائق تم الوصول للصندوق الأسود للطائرة "أي تي أر 72" التي سقطت فوق مرتفعات سلسلة جبال دنا جنوب أصفهان".

وسقطت الطائرة يوم الأحد 18 شباط/ فبراير ولقى كل من عليها حتفهم وبلغ عددهم 66 شخصا بينهم 6 أفراد من طاقم الطائرة.

والخميس قبل الماضي، أبلغ مصدر في محافظة أصفهان (جنوب إيران)، وكالة "سبوتنيك"، بأنه "تم تحديد موقع الصندوق الأسود للطائرة"، وأن تقريراً كاملا سيصدر حول الحادث "تحدد فيه الجهات المسؤولة عن الحادث ومحاسبتهم".