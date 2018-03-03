أين كان الرئيس ترامب وقت إطلاق النار بالقرب من البيت الأبيض

في الوقت الذي أطلق فيه مسلح النيران بالقرب من السور الشمالي للبيت الأبيض اليوم السبت 3 مارس/ آذار، وأصيب في ذراعه، كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خارج واشنطن.

حيث كان يقضي الرئيس الأمريكي عطلته الأسبوعية، في منزله، بفلوريدا.

BREAKING: Secret Service personnel are responding to reports of a person who allegedly suffered a self-inflicted gun shot wound along the north fence line of @WhiteHouse. — U.S. Secret Service (@SecretService) March 3, 2018

وانتشرت عناصر شرطة حماية الرئيس في مكان إطلاق النيران عقب وقوع الحادث مباشرة.

وأعلنت الشرطة السرية أنه لم يتم الإبلاغ عن إصابات جديدة في موقع الحادث.

وعرضت القنوات التليفزيونية الأمريكية مشاهد لسيارات شرطة وإسعاف حول البيت الأبيض، وفرض الأمن طوقا أمنيا حول موقع الحادث.

If the E.U. wants to further increase their already massive tariffs and barriers on U.S. companies doing business there, we will simply apply a Tax on their Cars which freely pour into the U.S. They make it impossible for our cars (and more) to sell there. Big trade imbalance! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 3, 2018

​وغرد الرئيس الأمريكي اليوم على موقع تويتر بالقول إن الولايات المتحدة ستفرض رسوما على السيارات المستوردة من أوروبا إذا زادت أوروبا من الرسوم المفروضة على الشركات الأمريكية العاملة هناك.