القاعدة تعلن مسؤوليتها عن هجمات بوركينا فاسو

وذكرت الوكالة نقلا عن رسالة من الجماعة، أن الهجمات نفذت انتقاما لمقتل أحد قادة الجماعة في إطار العملية العسكرية لمكافحة الإرهاب التي تقودها القوات الفرنسية في الآونة الأخيرة.
وقد صنفت السلطات المحلية الحادث على أنه "عمل إرهابى".
وقال وزير الخارجية الفرنسى جان إيف لودريان، إنه لا يوجد ضحايا بين الفرنسيين. ووفقا لوزارة الأمن في بوركينا فاسو، أسفر الهجوم الإرهابي عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 80 آخرين.
ودائما ما تستخدم جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" وكالة الأخبار الموريتانية لإعلان المسؤولية عن الهجمات التي تنفذها ضد أهداف مدنية وعسكرية في منطقة الساحل بغرب أفريقيا.
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