القاعدة تعلن مسؤوليتها عن هجمات بوركينا فاسو

قالت وكالة الأخبار الموريتانية، إن جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" التابعة للقاعدة في مالي أعلنت مسؤوليتها عن الهجمات الإرهابية في بوركينا فاسو، الذي استهدف مقر الجيش والسفارة الفرنسية بوسط العاصمة مما أدى إلى مقتل 8 أشخاص.

وذكرت الوكالة نقلا عن رسالة من الجماعة، أن الهجمات نفذت انتقاما لمقتل أحد قادة الجماعة في إطار العملية العسكرية لمكافحة الإرهاب التي تقودها القوات الفرنسية في الآونة الأخيرة.

© REUTERS/ Philippe Wojazer ماكرون يدين الاعتداءات على عاصمة بوركينا فاسو

ووقعت هجمات مسلحة، أمس الجمعة 2 مارس/ آذار، فى عاصمة بوركينا فاسو فى واغادوغو.

وقد صنفت السلطات المحلية الحادث على أنه "عمل إرهابى".

وقال وزير الخارجية الفرنسى جان إيف لودريان، إنه لا يوجد ضحايا بين الفرنسيين. ووفقا لوزارة الأمن في بوركينا فاسو، أسفر الهجوم الإرهابي عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 80 آخرين.

ودائما ما تستخدم جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" وكالة الأخبار الموريتانية لإعلان المسؤولية عن الهجمات التي تنفذها ضد أهداف مدنية وعسكرية في منطقة الساحل بغرب أفريقيا.