"إعصار القنبلة" يضرب الساحل الشرقي لأمريكا

تعرض الساحل الشرقي الأمريكي اليوم السبت 3 مارس/ آذار إلى "إعصار القنبلة".

وتطورت عاصفة لتصبح من فئة تعرف باسم "إعصار القنبلة"، حسب سي إن إن العربية.

50 صورة من إعصار “القنبلة” الذي ضرب الولايات المتحدة https://t.co/2k109q4cBG pic.twitter.com/f18E4QA9ZU — ARAB247 (@ARAB_247) January 5, 2018

وهناك 80 مليون شخص في مسار عاصفة إعصار القنبلة.

​ووصل ارتفاع المياه إلى 13.8 قدم قبل منتصف ليل يوم الجمعة الماضي في بوسطن جراء الإعصار.

​وحذرت السلطات الأمريكية المواطنين من التعرض للعاصفة ورياحها الشديدة.