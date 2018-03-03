"إعصار القنبلة" يضرب الساحل الشرقي لأمريكا

وتطورت عاصفة لتصبح من فئة تعرف باسم "إعصار القنبلة"، حسب سي إن إن العربية.
50 صورة من إعصار “القنبلة” الذي ضرب الولايات المتحدة https://t.co/2k109q4cBG pic.twitter.com/f18E4QA9ZU— ARAB247 (@ARAB_247) January 5, 2018
وهناك 80 مليون شخص في مسار عاصفة إعصار القنبلة.
VIDEO: More from high tide in Scituate. Taken by the Marshfield Coastal Coalition. #7News #MAwx #noreaster pic.twitter.com/REhaNQa4RI— Justin Dougherty (@DoughertyJC) March 2, 2018
ووصل ارتفاع المياه إلى 13.8 قدم قبل منتصف ليل يوم الجمعة الماضي في بوسطن جراء الإعصار.
Conditions along Adams Shore area of Sea Street. @CityofQuincy pic.twitter.com/8VWaUvrArg— Quincy Police (@quincymapolice) March 2, 2018
وحذرت السلطات الأمريكية المواطنين من التعرض للعاصفة ورياحها الشديدة.
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