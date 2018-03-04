رسالة صينية للولايات المتحدة الأمريكية

قال متحدث بإسم البرلمان الصيني، اليوم الأحد، خلال مقابلة صحفية قبل بدء الدورة السنوية للبرلمان هذا الأسبوع إن الصين لا تريد حربا تجارية مع الولايات المتحدة.

© Sputnik. Sergey Subbotin الصين تحذر تايوان من مواجهة متاعب بسبب مواصلة علاقاتها مع أمريكا

وقالت الصين إنها لن تتخذ إجراءات لحماية مصالحها بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترامب يوم الخميس إنه سيفرض تعريفة جمركية تبلغ 25 في المئة على الصلب المستورد وعشرة في المئة على الألمونيوم لحماية المنتجين في الولايات المتحدة.

وكانت الصين قد حذرت يوم الجمعة الماضي، وبشكل علني تايبيه من مواجهة مشاكل في المستقبل في حال واصلت اعتمادها على الدعم الأجنبي، وذلك بعد موافقة الولايات المتحدة على مشروع قرار يقضي بتعزيز علاقاتها مع تايبيه.