وزير الخارجية الفرنسي يصل طهران لبحث الملف النووي الإيراني

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان سيصل طهران، مساء اليوم الأحد، في زيارة معلنة سابقة، وسيلتقي نظيره الإيراني محمد جواد ظريف صباح غداً الاثنين، لبحث تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

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طهران — سبوتنيك . وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، اليوم الأحد، 4 مارس/آذار، إن "وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان سيصل إلى طهران مساء اليوم على رأس وفد رفيع المستوى".

وأضاف قاسمي، أن "وزير الخارجية الفرنسي سيلتقى نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، صباح غداً الاثنين، وسيلتقي أيضاً بعدد من المسؤولين الإيرانيين"، مشيراً إلى أن الزيارة "تتمحور حول تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وتبادل وجهات النظر في المنطقة".

يذكر أن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أعلن قبل أيام عن زيارة لطهران في الخامس من مارس/آذار الجاري، مشيراً إلى أنه سيعرب للمسؤولين في طهران عن قلق بلاده إزاء البرنامج الصاروخي الإيراني.