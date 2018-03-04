الحزب الديمقراطي الاشتراكي الألماني يوافق على التحالف مع ميركل

أفادت وسائل إعلام ألمانية، اليوم الأحد، أن أعضاء الحزب الديمقراطي الاشتراكي صوتوا بالموافقة على الدخول في ائتلاف مع المحافظين بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل.

وإذا تأكدت نتيجة التصويت الذي جرى عبر البريد فإن ذلك من شأنه تمهيد الطريق أمام استمرار "الائتلاف الكبير" الذي يحكم ألمانيا منذ عام 2013 ووضع حد لما يربو على أربعة أشهر من حالة البلبلة

© AFP 2018/ Odd Andersen مصدر: ميركل ستختار أحد منتقدي سياسة الهجرة لمنصب حكومي

السياسية في أكبر اقتصاد أوروبي. بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

ومنيت كتلة ميركل المحافظة التي تشمل حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي بأسوأ نتائجها منذ عام 1949 في انتخابات سبتمبر أيلول إذ خسرت بعض مؤيديها لصالح حزب البديل من أجل ألمانيا الذي ينتمي لأقصى اليمين.

وأخفقت ميركل في التوصل لاتفاق على تشكيل ائتلاف مع حزبين أصغر مما اضطرها للتحالف مع الحزب الديمقراطي الاشتراكي الذي تقاسمت معه السلطة من 2013 إلى 2017.