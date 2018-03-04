عملية دهس في مدينة عكا والشرطة الإسرائيلية تطلق النار على المنفذ (فيديو)

أعلنت الشرطة الإسرائيلية إصابة ثلاثة أشخاص، اليوم الأحد 4 مارس/ آذار، بجروح طفيفة في عملية دهس في مدينة عكا.

وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، نقلا عن الشرطة، إن شخصا أصيب بالقرب من سوق المدينة، فيما وأصيب اثنان آخران بالقرب من القطار.

كما ذكرت أن الشرطة أطلقت النار على سائق السيارة.

Graphic CCTV footage of Acco suspected car ramming attack in which a border policeman and two others were injured. pic.twitter.com/zcy7ainLdx — Anna Ahronheim (@AAhronheim) March 4, 2018

​فيما أوضحت هيئة الطوارئ أن المصابين هم شرطيا وجنديين وتم نقلهم إلى المستشفى، مشيرة إلى أنه تم القبض على منفذ الهجوم بعد إصابته برصاص الشرطة.

وفتح الجيش الإسرائيلي تحقيقا في حادث الدهس.