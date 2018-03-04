بدء التصويت في الانتخابات البرلمانية في إيطاليا

بدأ التصويت في الانتخابات العامة في إيطاليا اليوم الأحد (4 مارس آذار) فيما تشير التوقعات إلى فوز تحالف أحزاب يمين الوسط الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق سيلفيو برلسكوني بأغلب المقاعد لكن دون أن يتمكن من تحقيق الأغلبية.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن حركة (5- نجوم) ستكون الحزب صاحب أكبر عدد من المقاعد بينما سيأتي الحزب الديمقراطي الحاكم الذي ينتمي إلى يسار الوسط في المركز الثالث. بحسب "رويترز".

وهناك 50.7 مليون ناخب مسجلون في إيطاليا ويستمر التصويت حتى الساعة 11 مساء (2200 بتوقيت جرينتش). وستنشر وسائل إعلام محلية نتائج استطلاعات آراء الناخبين بعد الإدلاء بأصواتهم لكن النتائج النهائية قد تستغرق عدة ساعات قبل إعلانها.

ومن المتوقع أن تسفر الانتخابات عن برلمان معلق.

وأخفق الحزب الديمقراطي الحاكم في استغلال انتعاش اقتصادي عقب أسوأ ركود منذ الحرب العالمية الثانية.

وتعد إيطاليا المثقلة بالديون ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو التي تضم 19 عضوا وعلى الرغم من تفاؤل المستثمرين قبل الانتخابات فإن الجمود السياسي قد يجدد التهديد بعدم استقرار السوق.