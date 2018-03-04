اعتقال مشتبه به في هجمات واغادوغو بعد تبادل إطلاق النار مع الأمن

اعتقلت قوات الأمن في بوركينا فاسو، اليوم الأحد 4 مارس/ آذار، أحد المشتبه في تورطهم في الهجمات التي استهدفت السفارة الفرنسية وهيئة الأركان أول أمس الجمعة.