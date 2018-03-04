ترامب: قد أقوم بإلغاء الحد الأقصى للفترات الرئاسية... وعضو الكونغرس: جورج واشنطن يتقلب في قبره

وقال ترامب إنه يرغب في تطبيق هذا الأمر يوما ما في الولايات المتحدة، متابعا "إنه رئيس مدى الحياة، لقد فعل ذلك، إنه شيء رائع حقا. ربما نحاول تجربة ذلك هنا يوما ما".
وعلق رو كانا، عضو مجلس النواب الأمريكي عن الحزب الديمقراطي لولاية كاليفورنيا، قائلا: "سواء ما قاله مزحة أم جد فإن تصريحات ترامب هي أكثر التصريحات غير الأمريكية تصدر من رئيس الولايات المتحدة".
وأتم "جورج واشنطن سوف يتقلب في قبره".
I have refrained from just being anti Trump. But whether this was a joke or not, talking about being President for life like Xi Jinping is the most unAmerican sentiment expressed by an American President. George Washington would roll over in his grave. https://t.co/y6ScZslUqe— Ro Khanna (@RoKhanna) March 4, 2018
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