قاسمي للفرنسيين: قلقكم تجاه برنامجنا الصاروخي وسياستنا في المنطقة "مجرد أوهام"

اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، اليوم الأحد، أن قلق فرنسا تجاه برنامج إيران النووي مجرد أوهام، مؤكدا على رفض بلاده لأي تدخل خارجي في سياساتها الإقليمية.

طهران — سبوتنيك . وقال قاسمي في تصريحات لوكالة "فارس" الإيرانية، "لن نفاوض أحدا حول برنامجنا الصاروخي وتقوية منظومة دفاعنا"، مشيرا إلى أن " قلق فرنسا تجاه برنامجنا الصاروخي وسياستنا في المنطقة مجرد أوهام".

وتابع قاسمي "لن نسمح لأي شخص بتوجيه سياستنا كيف يجب أن تكون"، مشددا أن على الفرنسيين يجب أن "ينظروا للقضايا المتواجدة غرب آسيا بتمعن أكثر وإلا سيصبحون أسرى لجهات أخرى".

وكانت فرنسا، أعلنت اليوم الأحد 4 مارس/ آذار، أن وزير خارجيتها جان إيف لودريان سيلتقى الرئيس الإيراني حسن روحاني، ونظيره محمد جواد ظريف، في طهران صباح غد الاثنين.

وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية أن اللقاء سيتناول بحث تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب البرنامج النووي الإيراني ودور طهران الإقليمي.

وبحسب الخارجية الفرنسية، سيلتقي "الوزير لودريان في طهران بكل من رئيس الجمهورية حسن روحاني ورئيس البرلمان علي لاريجاني ونظيره محمد جواد ظريف وبأمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني".

وأضاف البيان أن لودريان سيتطرق مع المسؤولين الإيرانيين إلى ثلاث موضوعات رئيسية، هي "الملف النووي والصواريخ الباليستية إلى جانب الأزمات الإقليمية في المنطقة".