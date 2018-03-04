الجيش التركي: تحييد 2668 إرهابيا منذ انطلاق "غصن الزيتون"

قالت رئاسة الأركان التركية، الأحد 4 مارس/آذار، عن تحييد ألفين و668 إرهابيا منذ انطلاق عملية "غصن الزيتون" ضد التنظيمات الإرهابية بمنطقة "عفرين" شمالي سوريا.

وقالت في بيان إن القوات التركية تواصل عملياتها البرية والجوية ضد تنظيم "ب ي د- ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش" في عفرين، حسب " الأناضول ".

وأكد البيان إحكام السيطرة على مركز ناحية شيخ الحديد، بالإضافة إلى قرى حاج خليل، وخليلو، وكورا، وأرندة ، وسوغولجق، وبفليون، في نواح أخرى.

وأضاف أن العمليات العسكرية خلال اليومين الماضيين أسفرت أيضا عن السيطرة على الطريق الواصل بين كل من بلدتي راجو وجنديرس ومركزعفرين.

وكان الرئيس التركي أردوغان اليوم الجمعة 2 مارس/ آذار إنه تم تحييد 2348 إرهابيا، منذ بدء العملية العسكرية "غصن الزيتون" في عفرين السورية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي له مع نظيره المالي، أن 120 عنصرا من الجيشين التركي و"السوري الحر" استشهدوا خلال العملية.

ويقوم الجيش التركي بعملية عسكرية في عفرين السورية منذ 20 يناير/ كانون الثاني الماضي للقضاء على الإرهابيين، وتحديدا ضد وحدات حماية الشعب الكردية السورية، التي تدعمها أمريكا، بينما تعتبرها أنقرة "جماعة إرهابية" مرتبطة بحزب العمال الكردستاني، الذي يحاربه الجيش التركي منذ أكثر من أربعة عقود، بحسب "رويترز".

ويزور الرئيس التركي مالي هذه الأيام في إطار جولة أفريقية، ووقع عدد من الاتفاقيات مع نظيره المالي إبراهيم بوبكر كيتا، منها اتفاقيات للتعاون العسكري.