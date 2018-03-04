السفارة الأمريكية في أنقرة تغلق أبوابها الاثنين بسبب تهديد أمني

وتابع البيان أن "السفارة ستعلن فتح أبوابها ثانية فور استئناف خدماتها"، موضحة أنه خلال الإغلاق "سيتم تقديم الخدمات الطارئة فقط" ووقف الخدمات الروتينية الأخرى.
وكان مسؤول تركي، قال سابقا إن اللجنة الفنية المعنية بإيجاد حلول للمشاكل في العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية ستعقد اجتماعها الأول حول سوريا في واشنطن في الثامن والتاسع من آذار/ مارس المقبل.
وأكد أنه "جرى تشكيل ثلاث لجان حول سوريا والعراق وشبكة رجل الدين فتح الله غولن خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون إلى أنقرة في 15 و16 شباط/ فبراير الجاري، وذلك بهدف تطبيع العلاقات بين البلدين".
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