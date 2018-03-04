السفارة الأمريكية في أنقرة تغلق أبوابها الاثنين بسبب تهديد أمني

أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في أنقرة أنها ستغلق أبوابها غدا، الاثنين، بسبب تهديد أمني لم تحدده.

© REUTERS/ JONATHAN ERNST أمريكا تطالب تركيا بتقديم أدلة حول التهم الموجهة ضد موظفي السفارة الأمريكية في أنقرة

القاهرة — سبوتنيك . وقال بيان السفارة، مساء الأحد، "نبلغ مواطني الولايات المتحدة بأن السفارة الأمريكية في أنقرة ستغلق أمام العامة في الخامس من آذار/مارس 2018 بسبب تهديد أمني".

وتابع البيان أن "السفارة ستعلن فتح أبوابها ثانية فور استئناف خدماتها"، موضحة أنه خلال الإغلاق "سيتم تقديم الخدمات الطارئة فقط" ووقف الخدمات الروتينية الأخرى.

وكان مسؤول تركي، قال سابقا إن اللجنة الفنية المعنية بإيجاد حلول للمشاكل في العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية ستعقد اجتماعها الأول حول سوريا في واشنطن في الثامن والتاسع من آذار/ مارس المقبل.

وأكد أنه "جرى تشكيل ثلاث لجان حول سوريا والعراق وشبكة رجل الدين فتح الله غولن خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون إلى أنقرة في 15 و16 شباط/ فبراير الجاري، وذلك بهدف تطبيع العلاقات بين البلدين".