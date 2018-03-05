ائتلاف يمين الوسط يتقدم الانتخابات البرلمانية الإيطالية

تقدم ائتلاف يمين الوسط، اليوم الاثنين 5 مارس/آذار، في الانتخابات البرلمانية الإيطالية، بـ 33-36 بالمئة من الأصوات، وفقا لاستطلاعات البيانات الأولية عند الخروج بتكليف من التلفزيون والراديو الحكومي "راي ".

© AFP 2018/ Andreas SOLARO بدء التصويت في الانتخابات البرلمانية في إيطاليا

روما — سبوتنيك . في المرتبة الثانية بعد أحزاب الائتلاف "فورزا إيطاليا"، "الجامعة" و"إخوة إيطاليا"، جاءت "حركة 5 نجوم"، وقد صوت لها في المتوسط 29.5 — 32.5 بالمئة من الإيطاليين.

وحل ثالثا الحزب الديمقراطي يسار الوسط، ماتيو رينسي (20.5 —22.5 بالمئة)، في المقابل، تتحدث البيانات من استطلاعات ميدياست، أيضا عن تقدم يمين الوسط.

وكان التصويت في الانتخابات العامة في إيطاليا قد بدأ، أمس الأحد، وسط توقعات بفوز تحالف أحزاب يمين الوسط الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق سيلفيو برلسكوني بأغلب المقاعد لكن دون أن يتمكن من تحقيق الأغلبية.

وأشارت استطلاعات الرأي إلى أن حركة (5- نجوم) ستكون الحزب صاحب أكبر عدد من المقاعد بينما سيأتي الحزب الديمقراطي الحاكم الذي ينتمي إلى يسار الوسط في المركز الثالث. بحسب "رويترز".