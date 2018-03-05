ائتلاف يمين الوسط يتقدم الانتخابات البرلمانية الإيطالية

وحل ثالثا الحزب الديمقراطي يسار الوسط، ماتيو رينسي (20.5 —22.5 بالمئة)، في المقابل، تتحدث البيانات من استطلاعات ميدياست، أيضا عن تقدم يمين الوسط.
وكان التصويت في الانتخابات العامة في إيطاليا قد بدأ، أمس الأحد، وسط توقعات بفوز تحالف أحزاب يمين الوسط الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق سيلفيو برلسكوني بأغلب المقاعد لكن دون أن يتمكن من تحقيق الأغلبية.
وأشارت استطلاعات الرأي إلى أن حركة (5- نجوم) ستكون الحزب صاحب أكبر عدد من المقاعد بينما سيأتي الحزب الديمقراطي الحاكم الذي ينتمي إلى يسار الوسط في المركز الثالث. بحسب "رويترز".
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