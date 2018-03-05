غواتيمالا تنقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس مايو المقبل

قال رئيس غواتيمالا جيمي موراليس، اليوم الاثنين 5 مارس/آذار، في مؤتمر بواشنطن إن بلاده ستنقل سفارتها في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس في مايو/أيار المقبل بعد يومين من قيام السفارة الأمريكية بنفس الخطوة.

© REUTERS/ STRINGER القبض على رئيس غواتيمالا السابق في تحقيق فساد

ونقلت رويترز عن موراليس قوله في كلمة أمام مؤتمر السياسة السنوي للجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية:

أود شكر الرئيس ترامب على قيادته، فقراره الشجاع شجعنا على فعل ما هو صواب.

يذكر أن وزيرة خارجية غواتيمالا، كانت قد أكدت أن قرار الرئيس جيمي موراليس بنقل سفارة غواتيمالا في إسرائيل إلى القدس "لا رجوع عنه"، داعية إلى "احترام" قرارات بلادها.حسبما أفادت وكالة فرانس 24.

وأضافت في رد على الانتقادات، أن "الحكومة الغواتيمالية تحترم كثيرا المواقف التي اتخذتها الدول الاخرى ونعتقد أن الاخرين يجب أن يحترموا القرارات التي اتخذتها غواتيمالا".

وأعلنت غواتيمالا في 26 كانون الأول/ديسمبر أن قرارها نقل سفارتها من تل أبيب الى القدس اقتداء بالولايات المتحدة هو قرار "سيادي" لا ينبغي أن يؤثر في علاقاتها بأي دولة أخرى.