وزير خارجية إيران: السعودية لم تكن تبحث عن الحل السلمي في اليمن

شدد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، على أن الحل السياسي هو الطريق الوحيد لإنهاء الصراع المستمر منذ ثلاثة أعوام في اليمن، مشيرًا إلى تقديره لعرقلة روسيا إصدار قرار بمجلس الأمن يدين دور إيران في اليمن.

© REUTERS/ EDUARDO MUNOZ السعودية تتوعد إيران

طهران- سبوتنيك . وقال ظريف، في مقابلة مع صحيفة "اعتماد" الإيرانية: "نحن أكدنا للمسؤولين اليمنيين خلال زيارتهم لطهران أن حل الأزمة اليمنية لن يكون عبر الطرق العسكرية"، معتبرا "أن روسيا أنقذت كرامة مجلس الأمن الدولي "، وأضاف: "نقدر الموقف الروسي الأخير بعد استخدام روسيا الفيتو بما يخص اليمن".

وتابع: "إيران تستطيع أن تساعد أوروبا، حتى لا تكرر أخطاءها، حيث يجب منع تجهيز الأسلحة وإرسالها لقتل الشعب اليمني".

بدورها، نقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، عن وزير الخارجية الإيراني قوله: "إنه ومنذ انطلاق الأزمة في اليمن اعتقد النظام السعودي أنه سيحقق النصر العسكري هناك خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، مشيراً إلى أن السعودية لم تكن تبحث عن الحل السلمي منذ البداية".

وأشار ظريف إلى أن إيران سعت منذ البداية إلى حل سياسي في اليمن، وقد تحدثنا عن هذا الأمر مع مختلف الأطراف التي تحاورنا معها، مشدداً على ضرورة أن تعمل جميع الدول علي إنهاء الأزمة في اليمن. وأكد علي أن إيران تباحثت مع الأوروبيين في هذا الموضوع وسوف تواصل تباحثها في هذا المجال.

وشدد على ضرورة "أن لا يقف الأوروبيون إلى جانب العدوان في اليمن وأن لا يقدموا الدعم العسكري له ليقوم بقصف الأهالي والأبرياء هناك". وقال: "لقد قلنا إن مثل هذه السياسة الأوروبية ليست بناءة وعليهم أن يغيروها وأن يتوجهوا إلى الحل السياسي في اليمن وأن يكون لهم دور فاعل في القضية اليمنية ويساعدوا على وقف إطلاق النار وإننا سوف نتعاون معهم في هذا المجال".