لافروف: زيارتي إلى أفريقيا تهدف إلى بناء علاقات متنوعة

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، أن زيارته إلى أفريقيا تهدف إلى بناء علاقات متنوعة، وبحث اتجاهات الجهود المشتركة، في التجارة والاقتصاد والعلمية والتقنية والمجالات الإنسانية وغيرها.

© Sputnik. Aleksei Filippov زاخاروفا: لافروف يتوجه إلى أفريقيا الأسبوع المقبل

موسكو — سبوتنيك. وقال لافروف، في مستهل زيارة تشمل خمس دول من جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا: "زيارتي المقبلة… تهدف إلى بناء المزيد من العلاقات المتنوعة، والبحث عن اتجاهات جديدة للجهود المشتركة في التجارة والاقتصاد والعلمية والتقنية والمجالات الإنسانية وغيرها، نتطلع إلى تبادل شامل لوجهات النظر حول مجموعة واسعة من القضايا العالمية والإقليمية، بما في ذلك مكافحة الإرهاب، وحل الأزمات، بما في ذلك في منطقة الصحراء — الساحل والقرن الأفريقي ومنطقة البحيرات الكبرى".

وأضاف لافروف، في حديث لمجلة "رجال أفريقيا" الشهرية، أن روسيا تنتهج سياسة خارجية متعددة التوجهات، والتوجه الأفريقي ضمن أولوياتها، الذي هو ثابت في مفهوم السياسة الخارجية لروسيا الاتحادية.

وقال: "روسيا تولي أهمية كبرى لتعزيز العلاقات مع المنظمات الأفريقية الإقليمية وشبه الإقليمية، لا سيما الاتحاد الأفريقي".

ويبدأ وزير الخارجية الروسي، اليوم الاثنين، جولة أفريقية تشمل خمس دول جنوب الصحراء الكبرى، أنغولا وناميبيا وموزمبيق وزيمبابوي وإثيوبيا.