عشرات الإيرانيين يتظاهرون أمام الخارجية الإيرانية احتجاجا على زيارة وزير الخارجية الفرنسي

تجمع عشرات الإيرانيين، اليوم الاثنين، أمام مبنى وزارة الخارجية الإيرانية في طهران، اعتراضا على زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الذي وصل إلى إيران مساء أمس الأحد، للقاء كبار المسؤولين بالبلاد.

© Sputnik. Vlademir Pesnya وزير خارجية إيران: السعودية لم تكن تبحث عن الحل السلمي في اليمن

سبوتنيك. وأفادت مراسلة وكالة "سبوتنيك": "قام المجتمعون برفع لافتات كتب عليها أخرجوا الصواريخ الفرنسية من المنطقة".

ولافتات أخرى مكتوب عليها: "إيران ليست ليبيا"، و"قاعدة الظفرة في الإمارات تهدد أمن المنطقة".وكانت فرنسا، أعلنت اليوم الأحد 4 مارس/ آذار، أن وزير خارجيتها جان إيف لودريان سيلتقى الرئيس الإيراني حسن روحاني، ونظيره محمد جواد ظريف، في طهران صباح غد الاثنين.

وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية أن اللقاء سيتناول بحث تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب البرنامج النووي الإيراني ودور طهران الإقليمي.

وبحسب الخارجية الفرنسية، سيلتقي "الوزير لودريان في طهران بكل من رئيس الجمهورية حسن روحاني ورئيس البرلمان علي لاريجاني ونظيره محمد جواد ظريف وبأمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني".

وأضاف البيان أن لودريان سيتطرق مع المسؤولين الإيرانيين إلى ثلاث موضوعات رئيسية، هي "الملف النووي والصواريخ الباليستية إلى جانب الأزمات الإقليمية في المنطقة".