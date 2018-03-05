عشرات الإيرانيين يتظاهرون أمام الخارجية الإيرانية احتجاجا على زيارة وزير الخارجية الفرنسي

ولافتات أخرى مكتوب عليها: "إيران ليست ليبيا"، و"قاعدة الظفرة في الإمارات تهدد أمن المنطقة".وكانت فرنسا، أعلنت اليوم الأحد 4 مارس/ آذار، أن وزير خارجيتها جان إيف لودريان سيلتقى الرئيس الإيراني حسن روحاني، ونظيره محمد جواد ظريف، في طهران صباح غد الاثنين.
وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية أن اللقاء سيتناول بحث تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب البرنامج النووي الإيراني ودور طهران الإقليمي.
وبحسب الخارجية الفرنسية، سيلتقي "الوزير لودريان في طهران بكل من رئيس الجمهورية حسن روحاني ورئيس البرلمان علي لاريجاني ونظيره محمد جواد ظريف وبأمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني".
وأضاف البيان أن لودريان سيتطرق مع المسؤولين الإيرانيين إلى ثلاث موضوعات رئيسية، هي "الملف النووي والصواريخ الباليستية إلى جانب الأزمات الإقليمية في المنطقة".
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