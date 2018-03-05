الجيش الإيراني: لا يحق لأي مسؤول مناقشة البرنامج الصاروخي مع قوى أجنبية

قال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية العميد مسعود جزائري، إن من واجبات القوات المسلحة ارتقاء القدرات الدفاعية والصاروخية، مؤكدًا أنه لا يحق لأي أحد التفاوض مع القوي الأجنبية حول قوة إيران الدفاعية والصاروخية.