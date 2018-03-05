وأكد المصري أن "الممثل المقيم للأمم المتحدة بدمشق علي الزعتري سيرافق القافلة".
وكتب المسؤول الإعلامي للصليب الأحمر الدولي، بافل كرجسياك على التوتير: "نحن في طريقنا إلى الغوطة الشرقية. القافلة الإنسانية مكونة من 46 شاحنة من الصليب الأحمر الدولي والهلال الأحمر السوري والأمم المتّحدة وصلت للتو إلى مخيم الوافدين. هناك شعور بأننا نتسابق مع الزمن".
وبحسب مراسل "سبوتنيك"، تتضمن القافلة 24 سيارة غذائية فيها 5500 سلة غذائية من ضمنها سيارتي زبدة الفستق وبسكويت عالي الطاقة و16 سيارة طبية و6 سيارات طحين.
- وصول قافلة المساعدات الإنسانية المتوجهة للغوطة الشرقية إلى مخيم الوافدين© Sputnik. Mohammad Maarouf
- وصول قافلة المساعدات الإنسانية المتوجهة للغوطة الشرقية إلى مخيم الوافدين© Sputnik. Mohammad Maarouf
- وصول قافلة المساعدات الإنسانية المتوجهة للغوطة الشرقية إلى مخيم الوافدين© Sputnik. Mohammad Maarouf
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