تركيا تطالب ألمانيا باعتقال الرئيس السابق لحزب الاتحاد الديمقراطي صالح مسلم وإعادته

طالبت تركيا السلطات الألمانية بتوقيف الرئيس السابق لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني صالح مسلم، وترحيله إلى تركيا بناء على مذكرة توقيف صادرة بحقه من الداخلية التركية.

© AFP 2018/ ADEM ALTAN وزير الخارجية التركي: سنلاحق صالح مسلم أينما ذهب وسنقوم بفعل ما يلزم

وأفادت وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية، عبر تويتر، بأن "تركيا تطالب من ألمانيا توقيف وترحيل الزعيم السابق لحزب الاتحاد الديمقراطي".

وكانت أنقرة قد طالبت، في وقت سابق، التشيك بضرورة تسليم مسلم، لكن المحكمة التشيكية أصدرت قرارا بالإفراج عنه وعدم تسليمه للسلطات التركية.