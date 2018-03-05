ريابكوف: أمريكا أفشلت المشاورات مع روسيا حول الأمن السيبراني

أكد نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي ريابكوف، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة أفشلت المشاورات حول الأمن السيبراني مع روسيا قبل انطلاقها بساعة واحدة.

© Sputnik. Mikhail Voskresenskiy ريابكوف: العقوبات الأمريكية موجهة لزعزعة استقرار روسيا

موسكو — سبوتنيك. وقال ريابكوف، في كلمة أمام اللجنة المؤقتة لحماية سيادة الدولة ومنع التدخل في الشؤون الداخلية الروسية في مجلس الاتحاد: "قبل أيام تم إفشال مشاورات الخبراء الثنائية حول مسائل الأمن السيبراني بطريقة بشعة".

وأفاد ريابكوف، بأن الولايات المتحدة قامت وبشكل مصطنع بإثارة نوبة هستيرية مصطنعة حول التدخل الروسي السيبراني المزعوم في انتخاباتها الرئاسية عن طريق ما أطلق عليه اسم "الاختراقات السيبرانية" بالإضافة إلى شبكات التواصل الاجتماعي، إلا أن النوبة الهستيرية مختلقة".

وكان من المفترض أن تعقد هذه المشاورات في جنيف يومي 27-28 شباط/ فبراير الماضي، لكن قبل انطلاقها بساعة، وبعد وصول الوفد الروسي، أبلغته الخارجية الأمريكية بقرار إدارتها عدم عقد اللقاء، وذلك استنادا إلى مزاعم بأن روسيا تقوم بـأعمال "مزعزعة للاستقرار في مجال الأمن السيبراني".