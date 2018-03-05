ريابكوف: أمريكا أفشلت المشاورات مع روسيا حول الأمن السيبراني

وأفاد ريابكوف، بأن الولايات المتحدة قامت وبشكل مصطنع بإثارة نوبة هستيرية مصطنعة حول التدخل الروسي السيبراني المزعوم في انتخاباتها الرئاسية عن طريق ما أطلق عليه اسم "الاختراقات السيبرانية" بالإضافة إلى شبكات التواصل الاجتماعي، إلا أن النوبة الهستيرية مختلقة".
وكان من المفترض أن تعقد هذه المشاورات في جنيف يومي 27-28 شباط/ فبراير الماضي، لكن قبل انطلاقها بساعة، وبعد وصول الوفد الروسي، أبلغته الخارجية الأمريكية بقرار إدارتها عدم عقد اللقاء، وذلك استنادا إلى مزاعم بأن روسيا تقوم بـأعمال "مزعزعة للاستقرار في مجال الأمن السيبراني".
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