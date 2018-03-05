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18:47 05 مارس/ آذار 2018
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    جنود جيش النيجر

    "داعش" ينشر فيديو لعملية قتل جنود أمريكيين في النيجر

    © AFP 2018/ Stefan Heunis
    العالم
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    نشر تنظيم "داعش" الإرهابي مقطع فيديو، تضمن نصبه كمينا، أسفر عن مقتل 4 جنود أمريكيين في النيجر.

    جنود جيش النيجر
    © AFP 2018/ Stefan Heunis
    جنود في النيجر يقتلون 14 مدنيا ظنا أنهم متشددون
    وأظهر مقطع الفيديو، الذي تضمن مشاهد صادمة وبلغت مدته 9 دقائق و15 ثانية، اللحظات الأخيرة للجنود الأمريكيين، بحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية.

    وقالت الصحيفة البريطانية، التي حصلت على نسخة من الفيديو، إن الجنود الأمريكيين لقوا مصرعهم في 4 أكتوبر/تشرين الأول، في كمين نصبه لهم 50 من مقاتلي "داعش" في منطقة "تونغو تونغو" بالنيجر.

    ووقع هذا الكمين، خلال عودة وحدة مكونة من 12 جنديا من القوات الخاصة الأمريكية، و30 جنديا نيجريا في قرية بالقرب من الحدود مع مالي، للبحث عن أحد كبار عناصر تنظيم "داعش".

    وقالت الصحيفة البريطانية إن مقطع الفيديو يطرح تساؤلات حول دور الجيش الأمريكي في النيجر، خاصة وأن هناك 800 جندي أمريكي، موجودين لتدريب القوات المحلية ولتشغيل طائرات بدون طيار.

    ​وتسببت تلك الحادثة في نزاع غاضب بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وعضو ديمقراطي في الكونغرس الأمريكي عن ولاية فلوريدا، التي تعود لها أسرة أحد الجنود المقتولين.

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