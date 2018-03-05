"داعش" ينشر فيديو لعملية قتل جنود أمريكيين في النيجر

وقالت الصحيفة البريطانية، التي حصلت على نسخة من الفيديو، إن الجنود الأمريكيين لقوا مصرعهم في 4 أكتوبر/تشرين الأول، في كمين نصبه لهم 50 من مقاتلي "داعش" في منطقة "تونغو تونغو" بالنيجر.
ووقع هذا الكمين، خلال عودة وحدة مكونة من 12 جنديا من القوات الخاصة الأمريكية، و30 جنديا نيجريا في قرية بالقرب من الحدود مع مالي، للبحث عن أحد كبار عناصر تنظيم "داعش".
وقالت الصحيفة البريطانية إن مقطع الفيديو يطرح تساؤلات حول دور الجيش الأمريكي في النيجر، خاصة وأن هناك 800 جندي أمريكي، موجودين لتدريب القوات المحلية ولتشغيل طائرات بدون طيار.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)