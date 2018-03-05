مستشار سابق لنتنياهو يوقع اتفاقا مع الشرطة ليصبح شاهدا ضده في قضية فساد

وقع نير حيفتس المستشار الإعلامي السابق لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتفاقا مع الشرطة الإسرائيلية، ليصبح شاهد ملك في قضية فساد متهم فيها نتنياهو.

القاهرة — سبوتنيك. ونقل موقع "تايمز أو إسرائيل" عن الشرطة، اليوم الاثنين، أنه "تم التوقيع على اتفاق شاهد دولة في الليلة الماضية بين قسم التحقيقات والاستخبارات ومراقبة الأسواق التابع لهيئة الأوراق المالية الإسرائيلية ووحدة مكافحة الاحتيال 'لاهف 433' في الشرطة الإسرائيلية وبين نير حيفتس".

وأضافت الصحيفة أنه "بتوقيع حفتس ينضم بذلك إلى شلومو فيلبر، المدير العام السابق لوزارة الاتصالات والمقرب من رئيس الوزراء، الذي وقّع على اتفاق في الشهر الماضي ليصبح شاهد وقد يساعد في تجريم نتنياهو في القضية".

كانت المحكمة الإسرائيلية العليا، قد قررت الشهر الماضي، تمديد اعتقال عدد من الأشخاص بينهم مسؤولين في شركة "بيزيك" للاتصالات ومستشار إعلامي مقرب من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بشبهة الضلوع في قضية الفساد المعروفة إعلاميا بـ "الملف 4000" للاشتباه بتلقيهم رشاوى وممارسة الاحتيال.

وتعتبر هذه القضية الرابعة التي تلاحق نتنياهو بشبهة الفساد بعد توصيات الشرطة بثلاث قضايا سابقة وتحويلها للمستشار القانوني لتقديم لائحة اتهام ضده.