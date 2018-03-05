مستشار سابق لنتنياهو يوقع اتفاقا مع الشرطة ليصبح شاهدا ضده في قضية فساد

وأضافت الصحيفة أنه "بتوقيع حفتس ينضم بذلك إلى شلومو فيلبر، المدير العام السابق لوزارة الاتصالات والمقرب من رئيس الوزراء، الذي وقّع على اتفاق في الشهر الماضي ليصبح شاهد وقد يساعد في تجريم نتنياهو في القضية".
كانت المحكمة الإسرائيلية العليا، قد قررت الشهر الماضي، تمديد اعتقال عدد من الأشخاص بينهم مسؤولين في شركة "بيزيك" للاتصالات ومستشار إعلامي مقرب من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بشبهة الضلوع في قضية الفساد المعروفة إعلاميا بـ "الملف 4000" للاشتباه بتلقيهم رشاوى وممارسة الاحتيال.
وتعتبر هذه القضية الرابعة التي تلاحق نتنياهو بشبهة الفساد بعد توصيات الشرطة بثلاث قضايا سابقة وتحويلها للمستشار القانوني لتقديم لائحة اتهام ضده.
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