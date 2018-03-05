وزير الخارجية اليوناني يدعو تركيا لعدم خلق "مشكلة" بشأن جنديين معتقلين

قال وزير خارجية اليونان نيكوس كوتزياس اليوم الاثنين (5 مارس/ آذار) إن على تركيا عدم تضخيم المسألة المتعلقة بجنديين يونانيين وتحويلها إلى "مشكلة سياسية وقضائية" أكبر.

© AP Photo/ Emrah Gurel محكمة تركية تأمر باحتجاز جنديين يونانيين لعبورهما الحدود

وكانت وسائل إعلام تركية قد ذكرت أن محكمة أمرت، يوم الجمعة (2 مارس/ آذار) باحتجاز جنديين يونانيين بعد عبورهما الحدود في طقس سيء بمنطقة غابات كثيفة على الحدود وذلك رغم دعوات من اليونان بضرورة إطلاق سراحهما. بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

وقالت اليونان إن الجنديين كانا في دورية على الحدود عندما ضلا طريقهما بسبب الطقس السيء.

وحدثت الواقعة يوم الخميس الأول من مارس/ آذار، خلال دورية اعتيادية في منطقة كاستانييس المليئة بالغابات في إيفروس.

وقالت محطة (سي.إن.إن ترك) الخاصة وغيرها من وسائل الإعلام المحلية إن محكمة تركية رفضت اليوم الاثنين (5 مارس/ آذار) طلبا بإطلاق سراح الجنديين.