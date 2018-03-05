ترامب: ربما أزور إسرائيل لافتتاح السفارة الجديدة في القدس

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين 5 مارس/ آذار، إنه ربما يزور إسرائيل لافتتاح السفارة الجديدة في القدس.

© REUTERS/ NIR ELIAS نتنياهو: قرار ترامب نقل السفارة الأمريكية إلى القدس تاريخي

وأكد ترامب خلال لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه "لدينا فرصة جيدة للغاية، لتحقيق السلام في الشرق الأوسط".

وقال ترامب إنه يعتقد أن الفلسطينيين يريدون العودة إلى مفاوضات السلام.

واتخذ الرئيس الأمريكي قرارا بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل العام الماضي، كما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها ستنقل سفارتها في تل أبيب إلى القدس في مايو/ أيار المقبل.