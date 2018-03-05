الصين تجري تعديلات دستورية تبقي رئيسها في منصبه مدى الحياة

بدأ البرلمان الصيني، اليوم الإثنين 5 مارس/ آذار، مناقشة تعديل دستوري يمنح الرئيس شي جين بينغ رئاسة البلاد مدى الحياة.

© AP Photo/ Pang Xinglei/Xinhua الصين تبدأ تخفيض عدد قواتها المسلحة

ويريد البرلمان إلغاء قيد الولايتين الرئاسيتين لمنح شي جين بينغ مزيدا من الوقت لتنفيذ خططه الإصلاحية، حسب فرانس 24

وتأمل الجمعية الوطنية الشعبية الصينية (البرلمان) في أن يكون التعديل الدستوري طريقا لتحويل بكين إلى قوة عظمى.

ولم يرد شي جين بينغ على 3 آلاف نائب يصفقون بقوة عند الحديث عن التعديل الدستوري الذي يلغي الولايتين الرئاسيتين، وسيتم إقراره الأحد المقبل.

وقال تشانغ يه سوي، المتحدث باسم الدورة الأولى للمجلس الوطني الـ13 لنواب الشعب الصيني إن المجلس سوف يراجع مسودة التعديلات الدستورية الصينية ومسودة قانون الرقابة، وخطة إصلاحية لهيئات مجلس الدولة، حسب وكالة "شينخوا".

وتولى شي جين بينغ منصبه عام 2013، وتنتهي ولايته الثانية في 2030.