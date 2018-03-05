الخارجية الأمريكية: واشنطن سوف تضغط على كوريا الشمالية لنزع "النووي" دون شروط

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة سوف تواصل الضغط على كوريا الشمالية من أجل عملية نزع السلاح النووي منها، والتي يجب أن تجري بوقت واحد مع إقامة الحوار بين الكوريتين.

© AP Photo/ Wong Maye-E, Pablo Martinez Monsivais كوريا الشمالية تنتقد أمريكا لوضعها شروطا مسبقة لإجراء محادثات

واشنطن — سبوتنيك . قالت الخارجية لوكالة "سبوتنيك": "الولايات المتحدة وجمهورية كوريا سوف تعملان معا في إطار حملة الضغط الأكبر، من أجل ضمان أن التقدم على خط "شمال — جنوب" يرافقه التقدم على خط نزع السلاح النووي".

وكانت كوريا الشمالية قد وجهت، السبت الماضي، انتقادات إلى الولايات المتحدة لوضعها شروطا مسبقة لاجراء محادثات بين الدولتين، في الوقت الذي تستعد فيه سيؤول لإرسال موفد إلى بيونغ يانغ للمساعدة في فتح حوار حول تخفيف المواجهة النووية في شبه الجزيرة الكورية.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية في كوريا الشمالية، إن الحوار مع الولايات المتحدة "ممكن"، مضيفا أن بلاده منفتحة على الحوار مع واشنطن فقط إن كان الطرفان "على قدم المساواة"، وإن كوريا الشمالية لن تتخلى عن أسلحتها النووية وبرنامجها الصاروخي من أجل الجلوس على الطاولة.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن المتحدث قوله، إنه في تاريخ العلاقات الكورية الشمالية والأمريكية على مدى عقود "لم تكن هناك أي حالة جلسنا فيها مع الأمريكيين بناء على شروط مسبقة، وهذا ما سيكون الحال عليه أيضا في المستقبل".