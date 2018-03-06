نتنياهو: السعودية وافقت لطيران الهند بالسفر إلى تل أبيب عبر أجوائها

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الاثنين 5 مارس/آذار، إن السعودية منحت شركة طيران الهند "إير إنديا" الإذن للطيران فوق أراضيها عبر مسارات جديدة من وإلى تل أبيب.

© Sputnik. Vladimir Astapkovich وزير إسرائيلي: نتمنى موافقة السعودية لطيران الهند بالسفر إلى تل أبيب عبر مجالها الجوي

ولم يرد أي تأكيد من المسؤولين السعوديين أو طيران الهند، وأدلى نتنياهو بهذا الإعلان خلال حديث مقتضب لمراسلين إسرائيليين في واشنطن بعد اجتماعه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حسبما ذكرت رويترز.

يذكر أن السعودية لا بإسرائيل وسيكون رفع الحظر على استخدام المجال الجوي المفروض منذ 70 عاما مؤشرا فيما يبدو إلى تحولا في العلاقات بين إسرائيل والمملكة، كما أن البلدان حليفان للولايات المتحدة ويتشاركان في القلق إزاء النفوذ الإيراني في المنطقة.

وفي الشهر الماضي أعلنت شركة طيران الهند أنها تعتزم البدء في تسيير ثلاث رحلات أسبوعيا إلى تل أبيب عبر الأراضي السعودية لكن الهيئة العامة للطيران المدني في الرياض قالت في ذلك الوقت إنها لم تمنح أي إذن لطيران الهند.

وتنظم شركة طيران العال الإسرائيلية أربع رحلات أسبوعيا إلى مومباي لكنها تستغرق سبع ساعات لأنها تأخذ مسارا جنوبيا صوب إثيوبيا ثم شرقا تجاه الهند لتفادي المجال الجوي السعودي، وتقول وسائل الإعلام الإسرائيلية إن المسارات الجديدة فوق الأراضي السعودية قد تقلص مدة السفر بما يزيد عن ساعتين.