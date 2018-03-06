وزراء خارجية روسيا وإيران وتركيا يناقشون بتاريخ 16 مارس التسوية السورية في أستانا

أعلنت وزارة الخارجية الكازاخستانية، اليوم الثلاثاء، أن وزراء خارجية روسيا وإيران وتركيا (الدول الضامنة للهدنة في سوريا)، سيناقشون التعاون المشترك للتسوية السورية في 16 آذار / مارس بأستانا.

© AFP 2018/ Shawn Thew روسيا تصف تصريحات الخارجية الأمريكية بشأن "فشل أستانا" حول سوريا بالمتناقضة

سبوتنيك. وقالت الخارجية الكازاخستانية في بيان: "وفقا للمعلومات الواردة من الدول الضامنة لعملية أستانا حول سوريا، يعتزم وزراء خارجية جمهورية إيران الإسلامية وروسيا وتركيا الاجتماع في عاصمة كازاخستان في 16 مارس/آذار 2018".

وأشار البيان إلى أن المشاركين يخططون تحليل النتائج التي تحققت خلال السنة الأولى من التعاون بشأن تسوية الوضع في سوريا، فضلا عن عرض المزيد من الإجراءات المشتركة.