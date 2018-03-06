بينس: إيران تسعى لإعادة بناء إمبراطوريتها الفارسية

© AP Photo/ Dmitry Lovetsky إيران: إذا انسحبت أمريكا من الاتفاق النووي بوسعنا إنتاج يورانيوم في أقل من يومين

صرح بينس بأن إيران تسعى لإعادة تشكيل إمبراطوريتها القديمة في المنطقة برئاسة آية الله والذي وصفه بينس بالدكتاتور.

وقال بينس بأن إيران تدعم الإرهاب، كما أنها تطور صواريخ بالستية يمكن أن تهدد كل سنتيميتر من إسرائيل، كما تشكل خطرا على المواطنين الأمريكيين.

وأضاف بأن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك الأسلحة النووية.

وانتقد بينس الاتفاق النووي مع طهران، قائلا:"الاتفاق لم يمنع إيران من إنتاج أسلحة نووية وإنما أجّل العملية فقط".

وأضاف بأن الولايات المتحدة ستنسحب من الاتفاق إن لم يتم تعديله.

يذكر بأن الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والإسرائيلي بنيامين نتانياهو يدعوان لإلغاء الاتفاق النووي مع إيران، في الوقت الذي هددت فيه إيران برد جاد في حال الانسحاب من المعاهدة.