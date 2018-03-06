العثور على آثار إطلاق مفاعل نووي في كوريا الشمالية

أعلن الموقع الأمريكي – الكوري الجنوبي "38 North" أن الأقمار الصناعية سجلت آثار نشاط أحد مفاعلات مركز البحوث النووية في مدينة يونغبيون في كوريا الشمالية.

ووفقا لموقع "38 North" فإن صور 25 شباط/فبراير، تظهر تصاعد غيوم من بخار الماء من قاعة المحركات وذوبان الجليد بالقرب من المفاعل. وجاء على الموقع "إذا بدأ المفاعل بالعمل مرة أخرى، فإن ذلك يعني أن كوريا الشمالية استأنفت إنتاج البلوتونيوم، ومن المفترض، برنامجها النووي".

© REUTERS/ KCNA زعيم كوريا الشمالية يرغب في تحسين العلاقات مع الجنوب

ومن الجدير بالذكر أن كوريا الشمالية مدت خط أنابيب مياه التبريد من النهر ولم تقم المفاعل بالقرب منه من أجل إخفاء تشغيل المفاعل. كما أفاد الموقع أن معسكرا حربيا معززا بالعناصر أقيم جنوب يونغبيون.

وأضاف الموقع: "من غير الواضح، الدور الذي سيؤديه المعسكر، ولكن يمكن استخدامه لدعم البناء الجديد أو تعزيز الأمن".

وكان الوضع في شبه الجزيرة الكورية قد تفاقم في عام 2017، بعد إجراء كوريا الشمالية عددا من الاختبارات النووية. واعتمد مجلس الأمن، في كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي، عقوبات دولية جديدة على بيونغ يانغ، إلا أن تعزيز العقوبات لم يؤد إلى انخفاض النشاط الصاروخي النووي في كوريا الشمالية.

واقترحت كل من روسيا والصين على كوريا الشمالية تعليق التجارب النووية وعمليات إطلاق الصواريخ، وعلى كوريا الجنوبية والولايات المتحدة عن إجراء المناورات التوقف عن إجراء المناورات في المنطقة لتحقيق استقرار الوضع في شبه الجزيرة، لكن واشنطن تجاهلت المبادرة.