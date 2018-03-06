أردوغان: عملية "غصن الزيتون" ستمضي بشكل أسرع من الآن فصاعدا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء 6 مارس/ آذار، إن العملية التي تقودها بلاده في عفرين ستمضي بشكل أسرع.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن أردوغان القول إن "عملية غصن الزيتون ستمضي بشكل أسرع من الآن فصاعدا".

وأضاف "لا يمكن لأحد الادعاء بتضرر أي مدني في عملياتنا".

​وتابع "طهرنا 700 كيلو متر مربع في عفرين السورية من التنظيمات الإرهابية، وهذه المساحة باتت تحت سيطرتنا"، مشيرا إلى أن محاربة تركيا تنظيمي "داعش" الإرهابي و"بي كا كا" أظهرت الوجه الحقيقي للعديد من الجهات في الداخل والخارج.

#عاجل | #أردوغان: إن محاربة #تركيا تنظيمي "#داعش" و "بي كا كا" الإرهابيين أظهر الوجه الحقيقي للعديد من الجهات في الداخل والخارج — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) March 6, 2018

​وأضاف "في الوقت الذي يقوم فيه خفر السواحل الأوروبي بخرق قوارب اللاجئين وتركهم للموت في البحر، نعمل نحن على إنقاذ أرواح جميع الأبرياء دون وضع أي شروط مسبقة".