"طيران الهند" تعلق على تصريحات نتنياهو بشأن السعودية

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن الناطق باسم شركة الطيران الهندية برافين بهاتنغار قوله، اليوم الثلاثاء 6 مارس/آذار: "لم نحصل على أي تأكيد من الجانب السعودي. فقط قدمنا طلبا للرحلة ولم نحصل على أي رد بعد من السلطات السعودية".

وأضاف: "من الممكن أنه تم التوصل إلى اتفاق مع سلطة هندية أخرى، وشركتنا لا تعلم بهذا الأمر"، معرباً عن أمله "في الحصول على الموافقة قريباً". وأشار إلى أن الشركة تقدمت بطلب الحصول على ترخيص الرحلات المباشرة بين دلهي وتل أبيب، وأنه لا يزال هناك الكثير من المسائل العالقة على هذا المسار.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال، أمس الاثنين، إن السعودية وافقت على طلب شركة الطيران الهندية باستخدام مجالها الجوي في رحلات مباشرة بين إسرائيل والهند. وقال، خلال مؤتمر صحفي في واشنطن، أمس الاثنين: "إن شركة الطيران الهندية وقعت على اتفاق للسفر إلى إسرائيل فوق السعودية… الرحلات من وإلى الهند سوف تستغرق الوقت ذاته كالرحلات بين لندن وتل أبيب، أي حوالي خمس ساعات ونصف".