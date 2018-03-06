نتنياهو: علينا أن نوقف إيران وسوف نوقفها

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن بلاده عليها إيقاف إيران وستوقف إيران، مشددا على أن إسرائيل لن تسمح لإيران بتطوير أسلحة نووية.

© AP Photo/ Nicolas Asfouri محمد بن سلمان يفجر مفاجأة بشأن حرب اليمن... ويهاجم إيران

القاهرة — سبوتنيك . ألقى نتنياهو كلمة في مؤتمر "إيباك" في واشنطن، اليوم الثلاثاء قال فيها "علينا أن نوقف إيران وسوف نوقف إيران"، متابعا "لن نسمح أبدا لإيران أن تطور سلاحا نوويا، لا اليوم ولا بعد 10 سنوات".

وأضاف نتنياهو "الدول التي ليست لها علاقات مع إسرائيل هي التي ستكون معزولة، ومن يتحدث عن مقاطعة إسرائيل نحن من سنقاطعه".

وفي الشأن الفلسطيني طالب نتنياهو، الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتبني السلام، والتوقف عن دعم الإرهاب.

وأضاف: "من أجل إحراز السلام، على الرئيس عباس أيضا تبني السلام والتوقف عن دعم الإرهاب"، مؤكدا "يجب أن يتوقف عن الدفع للإرهابيين الذين يقتلون اليهود".

وأضاف نتنياهو "إسرائيل تبقى ملتزمة بتحقيق السلام مع كل دول الجوار، بما في ذلك الفلسطينيين"، متابعا "إسرائيل لديها سياسة عدم التسامح مع الإرهاب".