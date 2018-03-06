نتنياهو: علينا أن نوقف إيران وسوف نوقفها

وأضاف نتنياهو "الدول التي ليست لها علاقات مع إسرائيل هي التي ستكون معزولة، ومن يتحدث عن مقاطعة إسرائيل نحن من سنقاطعه".
وفي الشأن الفلسطيني طالب نتنياهو، الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتبني السلام، والتوقف عن دعم الإرهاب.
وأضاف: "من أجل إحراز السلام، على الرئيس عباس أيضا تبني السلام والتوقف عن دعم الإرهاب"، مؤكدا "يجب أن يتوقف عن الدفع للإرهابيين الذين يقتلون اليهود".
وأضاف نتنياهو "إسرائيل تبقى ملتزمة بتحقيق السلام مع كل دول الجوار، بما في ذلك الفلسطينيين"، متابعا "إسرائيل لديها سياسة عدم التسامح مع الإرهاب".
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