الاستخبارات الأمريكية: المالية بصدد الإعلان عن عقوبات جديدة ضد روسيا خلال أسبوع

أعلن رئيس الاستخبارات الأمريكية، دانيال كوتس، اليوم الثلاثاء، أنه يتوقع موجة جديدة من العقوبات الأمريكية ضد روسيا خلال أسبوع.

© Sputnik. Sergey Guneev بوتين لا يستبعد محاكمة مواطني روسيا المتهمين بالتدخل في الانتخابات الأمريكية

واشنطن — سبوتنيك . وقال كوتس أمام مجلس الشيوخ الأمريكي: "يتم النظر في العقوبات. وزير المالية — ستيفن منونتشين-، حسب علمي، أوضح، أنه في الأسبوع المقبل قد ينشر قائمة بهذه العقوبات".

هذا وتجري في الكونغرس الأمريكي تحقيقات مستقلة حول ما يوصف بـ "تدخل روسي" في الانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة، التي فاز بها دونالد ترامب نهاية 2016. كما يجري تحقيق مماثل من قبل المدعي الخاص روبرت مولر.

وتظهر في وسائل الإعلام الأمريكية تقارير منتظمة تشير إلى مصادر لم يذكر اسمها، حول اتصالات أعضاء مقر حملة ترامب مع مسؤولين ورجال أعمال روس.

هذا ونفت روسيا أكثر من مرة اتهامات الاستخبارات الأمريكية بمحاولة التأثير على الانتخابات في الولايات المتحدة، ووصف الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، هذه الاتهامات، بأنها "لا أساس لها على الإطلاق".