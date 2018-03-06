كوتس: روسيا وإيران باقيتان في سوريا مع ضمان نشر قواعد عسكرية وعقود إعادة الإعمار

أعلن رئيس الاستخبارات الأمريكية، دانيال كوتس، اليوم الثلاثاء، أن روسيا وإيران ستحتفظان بمواقعهما في سوريا لوقت طويل، وستحصلان على عقود نفطية.

موسكو — سبوتنيك . وقال كوتس في تقرير للكونغرس: "روسيا وإيران تخططان لبقاء طويل الأمد في سوريا، مع ضمان نشر قواعد عسكرية والحصول على عقود إعادة إعمار البنية التحتية، وأيضا على التنقيب عن النفط والغاز. وترغب إيران أيضا بإنشاء ممر بري من إيران إلى لبنان عبر الأراضي السورية".

ووفقا له، سيسعى "حزب العمال الكردستاني"، الذي تعتبره تركيا تشكيلا إرهابيا، للحصول على حكم ذاتي في سوريا، "لكنه سيواجه بمقاومة من روسيا وإيران وتركيا".