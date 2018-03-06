أردوغان يبحث مع بوتين هاتفيا الوضع في الغوطة الشرقية

بحثا الرئيسان الروسي والتركي فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، في اتصال هاتفي الوضع في الغوطة الشرقية بسوريا، وفقا لما ذكره مصدر في إدارة الزعيم التركي لـ"سبوتنيك".

وقال المصدر لـ"سبوتنيك"، إن "بوتين وأردوغان ناقشا الوضع في سوريا، وتناولا المأساة الإنسانية في الغوطة الشرقية.

وأشار المصدر، أن "الزعيمان أكدا على أهمية الجهود الرامية إلى ضمان وقف إطلاق النار وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي والعمل لتهيئة الظروف لوصول المساعدات الإنسانية إلى المنطقة في أقرب وقت ممكن".

وأضاف، أن أردوغان أطلع بوتين على أخر التطورات فيما يخص العملية التي تنفذها القوات التركية "غصن الزيتون" في عفرين السورية.

وأوضح المصدر، أن "الرئيسين تطرقا أيضا إلى العلاقات الثنائية والاستعدادات للقمة الروسية-التركية-الإيرانية حول سوريا في أبريل/ نيسان المقبل في إسطنبول".

وفي الأسابيع الأخيرة، تدهور الوضع في الغوطة الشرقية. واعتمد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2401، الذي يطالب جميع الأطراف وقف الاشتباكات، وتوفير هدنة إنسانية لمدة 30 أيام على كامل أراضي سوريا، بناء على طلب من روسيا، ورغم ذلك يواصل المسلحون إطلاق النار.