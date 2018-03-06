أردوغان يبحث مع بوتين هاتفيا الوضع في الغوطة الشرقية

وقال المصدر لـ"سبوتنيك"، إن "بوتين وأردوغان ناقشا الوضع في سوريا، وتناولا المأساة الإنسانية في الغوطة الشرقية.
وأضاف، أن أردوغان أطلع بوتين على أخر التطورات فيما يخص العملية التي تنفذها القوات التركية "غصن الزيتون" في عفرين السورية.
وأوضح المصدر، أن "الرئيسين تطرقا أيضا إلى العلاقات الثنائية والاستعدادات للقمة الروسية-التركية-الإيرانية حول سوريا في أبريل/ نيسان المقبل في إسطنبول".
وفي الأسابيع الأخيرة، تدهور الوضع في الغوطة الشرقية. واعتمد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2401، الذي يطالب جميع الأطراف وقف الاشتباكات، وتوفير هدنة إنسانية لمدة 30 أيام على كامل أراضي سوريا، بناء على طلب من روسيا، ورغم ذلك يواصل المسلحون إطلاق النار.
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