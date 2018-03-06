فرنسا تصدر قانونا يفرق بين ممارسة الجنس والاغتصاب

تعتزم الحكومة الفرنسية تحديد سن ممارسة الجنس للفتيات عند 15 عاما، الأمر الذي يجعل أي علاقة جنسية يقوم بها راشد مع فتاة أصغر سنا، بمثابة الاغتصاب.

ووفقا لما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية، رحبت وزيرة المساواة، مارلين تشيابا، بالخطوة التي جاءت استنادا لآراء الأطباء والخبراء القانونيين.

ولم يكن القانون الفرنسي يجرم إقامة علاقة جنسية مع طفلة سنها أقل من 15 عاما إلا إذا ثبت أن العلاقة كانت بالإكراه، ليأتي هذا التغيير ليسمح بإدانة المتهمين بالاغتصاب بدلا من الاستغلال الجنسي لقاصر.

وكانت العقوبة القصوى في الماضي هي السجن خمسة أعوام وغرامة مالية قيمتها 75 ألف دولار، ولكنها ستصبح أقسى الآن.

وكان النقاش بين تحديد سن ممارسة الجنس للفتاة بين 13 و15 عاما، قبل أن يقع الاختيار على السن الأعلى.