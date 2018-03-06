برلماني روسي يوضح لماذا تسعى أمريكا لإفشال محادثات الكوريتين

أعلن منسق مجموعة النواب لشؤون الاتصالات مع برلمان الصيني في مجلس الدوما الروسي، كازبيك تايسايف، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة سوف تفعل كل شيء بإمكانها من أجل إفشال الحوار بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية.

© REUTERS/ KCNA زعيم كوريا الشمالية يرغب في تحسين العلاقات مع الجنوب

موسكو — سبوتنيك . وقال تايسايف لوكالة سبوتنيك: "أعتقد أنه من الضروري إجراء المفاوضات بين كوريتين الشمالية والجنوبية. فقط هم بإمكانهم حل القضايا الموجودة في شبه الجزيرة".

وأضاف المسؤول الروسي: "الأمريكيون سوف يعملون كل شيء بإمكانهم من أجل إفشال هذه المفاوضات، فهم ليسوا في حاجة إليها، هم بحاجة لنزاع. هم بحاجة لصنع توتر قرب حدودنا، كل ذلك موجه ضدنا وضد الصين، حتى بقدر أكثر من كوريا الشمالية".

وفي وقت سابق، أعلنت الرئاسة الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أن الكوريتين الشمالية والجنوبية، اتفقتا على عقد قمة لزعيمي البلدين في نهاية شهر نيسان/أبريل القادم من أجل التشاور وتخفيف التوتر العسكري المحتمل.